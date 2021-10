Chuva e descida da temperatura a partir de quinta-feira

O estado do tempo em Portugal continental deve sofrer “uma alteração significativa” a partir do meio da tarde de quinta-feira, com chuva e descida gradual das temperaturas máximas, avisou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“O tempo seco e ameno dos últimos dias dará lugar a tempo chuvoso e a uma descida gradual das temperaturas máximas, entre os dias 28 e 31 de outubro [entre quinta-feira e domingo], informou o IPMA, referindo-se à mudança do estado do tempo em Portugal continental.