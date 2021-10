Braga. Demissão de chefes de Urgência mostra "incapacidade" do Governo, diz sindicato

Metade dos chefes de equipa das urgências do Hospital de Braga demitiu-se em bloco. A denúncia é do Sindicato Independente dos Médicos. Em causa está a insatisfação com as condições de trabalho e o desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde.

"Em Braga, um conjunto de diretores do serviço de urgência, depois de várias iniciativas junto do Conselho de Administração, resolveu tornar pública a sua insatisfação, dada a circunstância de falta de médicos, que tem a ver com a incapacidade de contratação", explicou à Renascença o secretário-geral do Sindicato, Jorge Roque da Cunha.