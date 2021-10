“Assim não é escola”. Pais querem menos ‘regras Covid’ nas creches

“Por exemplo, começar a juntar pequenos grupos – já não estão a separar as salas todas como era feito. Há salas que já se juntam, pelo menos, no prolongamento e no acolhimento da manhã, nas atividades extracurriculares e, nestes casos, existe muito a preocupação de registar quem são as crianças das salas diferentes que se juntam nesses momentos”, indica Susana Batista.

Essa tem sido, aliás, uma das principais queixas. “Tem havido uma grande pressão por parte dos pais para começarem a permitir a entrada nos estabelecimentos com os seus filhos; que possam aproximar-se da sala da educadora, da professora, para que possa haver um contacto mais direto. Sim, tem havido muita vontade nesse sentido”, admite à Renascença a presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular, Susana Batista.

Apesar destas mudanças, é importante que a Direção-Geral da Saúde atualize as normas. “Temos estado a pedir algumas orientações novas e algumas revisões por parte da Direção-Geral da Saúde, que até agora não surgiram, mas que nós achamos que deveriam ser pensadas, e deveriam ser discutidas, porque faz sentido começar a abrir um pouco mais”, refere a representante das creches.

As queixas dos pais

Descontentes e por não perceberem a rigidez das regras que se mantêm nas creches, muitos pais constituíram o movimento “Assim não é escola”.

“Muita coisa mudou: mudou na sociedade, no conhecimento que temos do vírus, do exemplo que temos dos outros países, mudou até no alívio das restrições para a maioria da população e nas escolas muito pouca coisa mudou, portanto, continuamos a lutar”, afirma Dulce Cruz à Renascença.

As queixas são muitas e exemplos não faltam: “a relação entre professores e alunos marcada pelo medo, pelo distanciamento, pela ausência e pelo abandono, com a imposição do distanciamento físico entre as crianças, muitas vezes até no espaço de brincadeira, cá fora. Há muitas crianças impedidas de ter intervalos, recreios e brincar de forma livre, que é tão importante para o desenvolvimento”, aponta a porta-voz do movimento.