Um morto e 15 feridos leves em acidente entre autocarro e automóvel na Batalha

Um acidente hoje à tarde entre um autocarro e uma viatura ligeira no IC2, no concelho da Batalha, provocou um morto e 15 feridos ligeiros, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

O acidente ocorreu no IC (itinerário complementar) 2, também conhecido como estrada nacional número 1, na zona da Canoeira, concelho da Batalha, por volta das 17:00, disse à agência Lusa fonte do CDOS.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Leiria, a vítima mortal, que estava na viatura ligeira, era um jovem de 19 anos.

O óbito foi confirmado no local, referiu a mesma fonte, não conseguindo confirmar se a vítima era o condutor da viatura ligeira.

Face ao acidente, o trânsito decorre "em circulação alternada", acrescentou.