Ministro da defesa recebido com protestos no Dia do Exército

O Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, foi vaiado este domingo, em Aveiro, no local onde se celebra o Dia do Exército.

Várias dezenas de veteranos do ultramar, ex-comandos e ex-paraquedistas protestam por terem sido impedidos de cantar "Pátria Mãe", no desfile da cerimónia.

“O Exército, infelizmente, não respeita os paraquedistas nem as operações especiais como os fuzileiros e comandos. Os nossos cânticos e as nossas marchas hão de se manter sempre”, disse à RTP um dos ex-paraquedistas presentes na manifestação.

As celebrações do Dia do Exército decorrem desde dia 20 de outubro e encerram este domingo a missa de Ação de Graças e Sufrágio, na Sé Catedral, e uma cerimónia militar, no Cais da Fonte Nova.

Ouça o hino "Pátria Mãe".