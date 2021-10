Covid-19. Internamentos continuam a baixar em dia com mais 604 casos

Veja também:

Portugal conta, neste domingo, mais 604 casos de infeções com Covid-19 e mais quatro mortes com a doença provocada pelo novo coronavírus.

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) continua a ser a região com mais novos doentes (226), seguida pelo Norte do país (mais 160) e o Centro (131).

O Algarve surge em quarto lugar, com mais 47 casos. Alentejo, Açores e Madeira registam apenas mais 13 e 14 infeções desde sábado.

Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde, o número de internamentos continua a baixar, seja em enfermaria seja nos cuidados intensivos. Há, nesta altura, 269 pessoas hospitalizadas com Covid-19, 52 duas das quais nos cuidados intensivos (menos três do que ontem).

No que respeita aos óbitos, ocorreram em LVT





[em atualização]