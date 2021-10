Marcelo foi recebido em festa no Bairro da Boavista e até incluiu Moedas numa "troika" virtuosa

O Presidente da República foi hoje recebido em festa no Bairro da Boavista, nas celebrações dos 80 anos do bairro lisboeta, e até incluiu Carlos Moedas, que o acompanhou na visita de quase três horas, numa "troika virtuosa".

"Partilho com o senhor Presidente da República este desafio e este objetivo concreto de cuidar das pessoas, de estar com as pessoas", afirmou Carlos Moedas.

O Presidente começou a visita pela Associação Recreativa de Moradores e Amigos do Bairro da Boavista, subiu até ao mais antigo clube do bairro, o das Águias, onde partilhou um pires de tremoços e uma "mini" com alguns elementos da comunidade cigana, deixando um pedido.

"Têm de se virar para as crianças e jovens, para as novas gerações, têm de perceber o papel que podem ter no futuro, eles e elas", afirmou, destacando que a mulher tem hoje um papel "maioritário e decisivo na sociedade portuguesa e que já não volta para trás".

"As mulheres têm tantos direitos como os homens", reconheceu um dos jovens com quem conversava.

No clube, ainda forrou o estômago com uma sandes de courato e partiu para outro dos projetos do bairro, um conjunto de 50 casas que substituíram as tradicionais moradias de alvenaria e que são ecossustentáveis e planeadas para pessoas com mobilidade reduzida e evolutivas, podendo aumentar se a família crescer.

Com a arquiteta e antiga vereadora lisboeta Helena Roseta ao lado - uma das responsáveis pelo projeto -, Marcelo visitou a casa de uma das moradoras, Florinda Belchior, a quem fez questão de fotografar com a máquina "roubada" ao fotógrafo oficial da Presidência.

"Deste Bairro da Boavista saíram portugueses espalhados pelo mundo, desportistas, e foi-se renovando e vai-se renovar", sublinhou, destacando a "integração única" entre as várias comunidades e a "preocupação social antes da época" aqui vividos.