Jesuítas dizem aguardar autorização do Governo para trazer 190 afegãos para Portugal

"Esta operação conjunta aguarda apenas o aval do Estado português, a autorização de quantas pessoas possam vir para Portugal", disse à Lusa Carmo Belford, jurista do Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS).



O JRS, que tem estado em contacto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), e a Fundação Romulus T Bess Weatherman esperam esta autorização "há cinco semanas", garantiu Carmo Belford, que explicou que "a janela de oportunidade" para a retirada daquelas pessoas do Afeganistão é "muito curta" e restam "oito dias", dada a "instabilidade no terreno", sem querer avançar com mais detalhes para não comprometer a operação.

Em causa estão 130 pessoas identificadas pela fundação e pelo JRS, boa parte delas familiares dos 251 refugiados afegãos acolhidos em Portugal desde a tomada do poder pelos talibãs, em agosto deste ano.