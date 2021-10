Alto Minho avisa multinacionais de exploração mineira que “não são bem-vindas”

O socialista Miguel Alves, em representação de cinco municípios do distrito de Viana do Castelo, alertou este sábado as multinacionais de exploração mineira que “não são bem-vindas” e que região vai “lutar” contra a exploração de lítio na Serra d’Arga. O presidente da Câmara de Caminha, que falava durante uma manifestação que juntou, segundo a organização, mais de 1.300 pessoas, em nome dos colegas de Viana do Castelo, Vila Nova de Cerveira, Paredes de Coura (PS) e Ponte de Lima (CDS-PP) disse que a “mensagem” do protesto “é muito clara”. “O Minho tem gente hospitaleira, mas aqui no nosso território, aqui na Serra d’Arga as multinacionais de exploração mineira não são bem-vindas”, afirmou Miguel Alves. Com o chafariz da Praça da República, em Viana do Castelo, como palco das intervenções que fecharam o protesto, ao início da tarde, Miguel Alves apelou à união: “Este é um caminho em que temos de estar juntos, onde temos de estar fortes”, exortou. O desfile de protesto, que durante cerca de duas horas percorreu as principais ruas de Viana do Castelo, foi animado por tocadores de concertina e cantadores ao desafio. A marcha integrou ainda representantes de partidos políticos, movimentos e associações de todos os concelhos, de várias regiões do país e, da Galiza.

A ação foi convocada pela Corema - Movimento de Defesa do Ambiente e Património do Alto Minho, o movimento em Defesa da Serra da Peneda e Soajo, o movimento SOS Serra d' Arga, do distrito de Viana do Castelo, e o movimento SOS Terras do Cávado, de Barcelos, distrito de Braga, como resposta à abertura da consulta pública, iniciada pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) do relatório de avaliação ambiental preliminar do Programa de Prospeção e Pesquisa de Lítio das oito potenciais áreas para lançamento de procedimento concursal. O período de consulta, inicialmente previsto até 10 de novembro, foi prorrogado pela DGEG para 10 de dezembro, após a contestação de partidos políticos, autarquias e movimentos cívicos. Entre as oito áreas previstas para integrar o concurso internacional para atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de lítio encontra-se uma área de perto de 25 mil hectares de Arga, que abrange os concelhos de Caminha, Vila Nova de Cerveira, Viana do Castelo e Ponte de Lima. A Serra d’Arga está atualmente em fase de classificação como Área de Paisagem Protegida de Interesse Regional, numa iniciativa conjunta daqueles quatro concelhos. Pelo movimento SOS Serra d’Arga, Carlos Seixas, exigiu ao Governo “que retire, imediatamente, a zona de Arga” daquele concurso público. “O povo do Minho saiu à rua para dizer que é o povo que decide o que fazer com o seu território. O povo saiu à rua para dizer que o respeito pelos cidadãos tem de se estender ao mundo rural. O povo saiu à rua para dizer que os habitantes de uma região afetada por uma decisão política nacional devem, têm de ser consultados e sua decisão deve ser vinculativa, tem de ser vinculativa. Se não for assim damos razão ao secretário de Estado da Energia, João Galamba, que disse ser inaceitável dar poder de veto à população. É o mesmo que dizer que a democracia é inaceitável”, afirmou. O porta-voz do Movimento SOS Serra d’Arga acrescentou que o “património” da região “é muito mais valioso que qualquer ouro”, que o “ouro branco” da região “é outro e não se chama lítio”.