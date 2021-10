Transtejo anuncia perturbações na ligação fluvial entre Montijo e Lisboa no sábado e domingo

A Transtejo anunciou esta sexta-feira perturbações na ligação fluvial entre Montijo e Lisboa, inclusive a suspensão do serviço no sábado a partir das 13:00, apresentando como alternativa a carreira fluvial do Barreiro e o transporte rodoviário entre Barreiro e Montijo.

"Durante o fim de semana, por motivo de falta de recursos humanos operacionais, não é possível garantir a realização de todas as carreiras previstas", lê-se num aviso das perturbações de serviço entre Montijo (distrito de Setúbal) - Cais do Sodré (Lisboa).

Além da suspensão do serviço no sábado, a partir das 13h00, está prevista para domingo uma supressão da carreira Cais do Sodré - Montijo, no horário das 21h30, segundo informação da empresa.

No âmbito destas perturbações na Transtejo, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática informou hoje que, "provisoriamente e enquanto se mantiverem os constrangimentos operacionais na ligação fluvial Montijo-Lisboa, será posta em prática uma solução alternativa".

"Assim, os detentores de passagens válidas poderão, no caso de supressão da ligação, usar um serviço rodoviário dedicado, que fará a ligação ao terminal do Barreiro. A partir deste terminal, podem usar a ligação fluvial entre esta cidade e Lisboa", indicou a tutela, referindo que esta solução vigorará a partir de hoje e durará enquanto as supressões de serviço se mantiverem.

Em comunicado, o Ministério reforçou ainda que continua a procurar uma solução definitiva para os constrangimentos operacionais que afetam as ligações fluviais na área metropolitana de Lisboa.

A solução alternativa avançada pelo Ministério é a mesma que consta do aviso da empresa TTSL relativamente à suspensão do serviço no sábado a partir das 13h00 (último barco), em que se refere: "com o objetivo de minimizar o impacto das perturbações de serviço, é ativada a seguinte alternativa de mobilidade: oferta de serviço assegurada através da ligação fluvial do Barreiro - o título de transporte válido na ligação fluvial do Montijo é, igualmente, válido na ligação fluvial do Barreiro -- e transporte rodoviário Barreiro -- Montijo (terminais fluviais)".

Além destas perturbações na ligação Montijo -- Cais do Sodré, a Transtejo anunciou hoje novas interrupções do serviço no período noturno na carreira fluvial Cacilhas (Almada, distrito de Setúbal) -- Cais do Sodré, previstas para a próxima segunda e sexta-feira, dias 25 e 29 de outubro.

O detalhe sobre as perturbações previstas pode ser consultado no site da empresa.