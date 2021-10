​Mapa de risco Covid-19. Penedono é o único concelho com risco extremamente elevado

Veja também:

Penedono é o único concelho do país em risco extremamente elevado de Covid-19, indica o boletim desta sexta-feira Direção-Geral da Saúde (DGS). Veja aqui a lista completa.



O município situado no distrito de Viseu regista uma incidência cumulativa de 2.138 casos de Covid-19 nos últimos 14 dias.

Portugal tem agora nove concelhos com risco muito elevado, com uma incidência cumulativa entre 480 e 959,9 casos do novo coronavírus nas últimas semanas.

Os concelhos em risco muito elevado são: Campo Maior (911), Penamacor (847), Alvito (840), Cuba (748), São Pedro do Sul (616), Proença-a-Nova (566), Ferreira do Alentejo (564), Rio Maior (508) e Pedrógão Grande (498).