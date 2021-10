​Jornada Memória e Esperança. Três dias para lembrar as vítimas da Covid e “tirar lições”

"Ninguém será esquecido". Esta sexta-feira, sábado e domingo haverá desfiles, sinos das igrejas ou bandas de música a tocar ao meio-dia, casas iluminadas com velas em sinal de homenagem às vítimas mortais da Covid-19, às pessoas que ainda sofrem com o vírus e aos profissionais das mais diversas áreas que estão a ser fundamentais nesta pandemia.

A iniciativa nasceu na sociedade civil e a ela é dirigida. A Jornada de Memória, Luto e Afirmação da Esperança surgiu de um movimento com 100 assinaturas, mas que hoje conta com muitas mais, entre elas a do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. “Ninguém será esquecido. Responde à procura de reconhecer e de dar visibilidade aos sofrimentos e fragilidades, mas também aos momentos de superação individual e coletiva que todos testemunhamos e protagonizamos em algum momento nesta pandemia”, explica Inês Espada Vieira, vice-presidente do Centro de Reflexão Cristã, que faz parte da comissão promotora. Além da homenagem às vítimas e reconhecimento a quem nunca conseguiu fazer uma pausa durante a pandemia, há uma dimensão nesta iniciativa que é a da afirmação da esperança. “Movimento de valorização do que se pode e se deve fazer” Laborinho Lúcio é outra das personalidades que se junta a esta jornada. O ex-ministro da Justiça e juiz conselheiro jubilado considera que, “no fundo, pretende-se dar um sinal de esperança por parte de um movimento cívico de cidadãos”. O ex-ministro e escritor destaca a importância da iniciativa para “conservar a memória, mas também alimentar a esperança de que há um mundo à frente e um futuro para construir e aproveitar o que a pandemia gerou entre nós, como movimentos de solidariedade”. Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 18.117 mortes, um milhão e 82 mil casos e um milhão e 34 mil recuperados. Grande parte das vítimas sofreu sozinha, morreu longe dos seus e sem possibilidade de um último adeus.

“Não podemos esquecer os seus familiares e amigos, sobretudo os que não puderam acompanhar e despedir-se dos doentes hospitalizados ou institucionalizados, e de todos aqueles que nem sequer puderam fazer-lhes o funeral”, refere o manifesto da Jornada Nacional Memória e Esperança 2021. Para Laborinho Lúcio, com o isolamento e a Covid-19 “passámos a dar relevância a outro tipo de profissões como as menos óbvias de recolha do lixo e que no confinamento foi essencial”. O magistrado deixa claro que este movimento cívico “não pretende ser um movimento de crítica relativamente ao que não se fez, mas um movimento de valorização do que se pode e se deve fazer”. O que pode ficar desta iniciativa? Inês Espada Vieira, professora na Universidade Católica Portuguesa, espera que “fique uma sensação de serenidade, paz, justiça e uma fortíssima afirmação de esperança na juventude e nos mais velhos no que podemos aprender como sociedade e não voltar ao velho normal e tirarmos lições”. “Se passarmos por isto sem tirar lições então foi uma tremenda falta de oportunidade de podermos crescer”, adverte Inês Espada Vieira. A professora catedrática sublinha que “a união faz a força, tudo está interligado e sozinhos não chegamos tão longe”.