Inimputável. Jovem que matou mãe vai ser internado

O jovem que em junho matou a mãe adotiva com 20 facadas não vai cumprir pena de cadeia. Segundo o acórdão do tribunal, citado pelo “Correio da Manhã”, Lucas Paulo “não teve consciência dos seus atos" devido a sofrer de esquizofrenia paranoide.

O crime de homicídio acabou por ser desqualificado devido aos problemas mentais de Lucas Paulo, já que o tribunal considerou que o jovem "não possui capacidades para avaliar o crime".

Ao arguido foi aplicada a medida de segurança de internamento, por um mínimo de três anos e um limite máximo de 16 anos.

De acordo com o Código Penal, as pessoas consideradas inimputáveis são mandadas internar pelo tribunal em estabelecimento de cura, tratamento ou segurança, sempre que, por virtude da anomalia psíquica e da gravidade do facto praticado, houver fundado receio de que venha a cometer outros factos da mesma espécie.

Quando o ato praticado corresponda a crime contra as pessoas puníveis com pena de prisão superior a cinco anos, o internamento tem a duração mínima de três anos.

O internamento termina quando o tribunal verificar que cessou o estado de perigosidade criminal que lhe deu origem.

Tereza Paulo, mãe adotiva de Lucas, tinha 53 anos quando foi assassinada pelo filho, na casa onde viviam em Paio Pires, Seixal.

A autópsia identificou 75 golpes desferidos com duas facas de cozinha e um x-ato.

Lucas Paulo foi adotado quando o pai era bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. O relatório social refere que o jovem cresceu apenas em contacto com pessoas da IURD e que ficou isolado socialmente quando o pai deixou a organização.