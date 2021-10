Tribunal recusa suspensão de julgamento a Ricardo Salgado

Ricardo Salgado vai continuar a ser julgado por três crimes de abuso de confiança, depois de o juiz ter recusado o pedido da defesa do ex-homem forte do Grupo Espírito Santo.

A defesa solicitou a suspensão do julgamento extraído da Operaçao Marquês, alegando situação clínica de Alzheimer do arguido. O pedido chegou recentemente ao processo, mas teve resposta negativa por parte do coletivo de juízes.

Ricardo Salgado, de 77 anos, pediu ao tribunal a suspensão do processo onde começou antes do verão a ser julgado por três crimes de abuso de confiança, fruto de uma transferência de 10 milhões de euros ligada à Operação Marquês.

A justificar o pedido apresentou um atestado médico onde lhe é diagnosticado com Alzheimer. O médico neurologista descreve “sintomas de declínio cognitivo progressivo” e “defeito de memória, que limita a sua capacidade para prestar declarações em pleno uso das faculdades cognitivas”.

Fonte judicial autorizada adiantou à Renascença que o juiz-presidente do coletivo deu despacho, decidindo dar continuidade ao julgamento, mantendo a sessão marcada para esta sexta feira durante todo o dia, sessão durante a qual deverá comunicar o pedido de uma nova perícia independente ao arguido.

As perícias são conhecidas no mundo judicial por serem, por norma, demoradas. Pressupõem falar com o arguido, repetir exames e avaliar as informações clínicas apresentadas ao tribunal.

Salgado nunca esteve presente nas sessões deste julgamento que decorre desde julho. O juiz considerou que a sua presença seria apenas imprescindivel no final das audiências, altura em que o arguido poderá falar, caso o pretenda.

Ricardo Salgado estava acusado no âmbito da Operação Marquês de 21 crimes económico-financeiros, mas acabou, a 9 de abril de 2021, por ser ilibado de 18 ilícitos, pelo juiz Ivo Rosa, do Tribunal Central de Instrução Criminal. O magistrado decidiu, ao proferir a decisão instrutória do processo, que o antigo banqueiro deveria, tal como outros dois arguidos, seria julgado sozinho.