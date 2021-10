Transtejo. Duas tardes com ligações suprimidas a partir das 13h30

A Transtejo avisa que haverá supressão de ligações a partir das 13h30, devido à falta de recursos humanos.

A empresa já tinha anunciado a interrupção total do serviço noturno, entre as 21h00 e as 24h00, devido à falta de pessoal, mas num comunicado publicado no seu site deixa a indicação de que serão também suprimidas várias ligações durante a tarde.

Ao todo serão canceladas 14 ligações em cada sentido, entre o Cais do Sodré e Cacilhas.

Segundo o site da Transtejo, as últimas ligações antes da interrupção desta quinta-feira à noite serão às 20h38, no sentido Cacilhas – Cais do Sodré e às 20h50, no sentido Cais do Sodré – Cacilhas.

Já as primeiras ligações depois da interrupção serão pouco depois da meia-noite, às 0h05 no sentido Cacilhas – Cais do Sodré e 00h20 no sentido Cais do Sodré – Cacilhas.

A supressão de ligações durante a tarde e a interrupção à noite repetem-se na sexta-feira. A listagem das supressões previstas pode ser consultada no site da Transtejo.