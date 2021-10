​Protesto no Porto pela “baixa imediata” dos combustíveis

Aumento ronda os 20% no gasóleo e na gasolina, no (...)

A manifestação no Porto acontece num dia de protestos em vários pontos de Portugal. A manhã desta quinta-feira foi marcada por protestos contra o preço dos combustíveis.

Em Lisboa, a Ponte 25 de Abril foi o local escolhido por muitos condutores para manifestar a sua revolta contra os sucessivos aumentos que têm deixado a gasolina e o gasóleo em valores recorde.

Ao longo da manhã ouviram-se buzinadelas, num protesto que foi divulgado em larga medida pelas redes sociais.

O aumento do preço dos combustíveis tem sido atribuído à retoma económica na China, depois de dois anos marcados pela pandemia, o que levou a uma maior procura de petróleo. Os preços têm subido universalmente, mas Portugal regista alguns dos valores mais altos da União Europeia.

A decisão do Governo de tentar mitigar a subida dos preços com a redução do ISP foi criticada como inútil por profissionais do setor dos transportes e como "ridícula" pelo presidente da ACP, enquanto Marcelo Rebelo de Sousa disse que é apenas uma "medida paliativa".