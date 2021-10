Greve na Transtejo vai afetar ligações entre 8 e 12 de novembro

Os sindicatos vão convocar uma greve na Transtejo vai afetar ligações fluviais entre as duas margens dos Tejo entre 8 a 12 de novembro.

A paralisação no serviço será de três horas por cada turno, apurou a Renascença.

A greve na Transtejo vai afetar as ligações entre Cais do Sodré-Cacilhas, Cais do Sodré-Seixal, Cais do Sodré-Montijo e Belém-Trafaria.

A convocação da paralisação acontece numa altura em que várias carreiras da Transtejo têm sido suprimidas devido à falta de recursos humanos.