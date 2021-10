Esfaqueamento nas Laranjeiras. Detidos três suspeitos de homicídio e roubo

A Polícia Judiciária deteve três suspeitos pela morte de um jovem de 19 anos na quarta-feira na estação de metro das Laranjeiras, em Lisboa. A PJ garante que foi feita uma "cabal identificação, localização e detenção fora de flagrante delito" dos três individuos, com idades entre os 18 e os 19.

Segundo o comunicado agora conhecido, os detidos "estão fortemente indiciados pela prática de um crime de homicídio qualificado, roubo e detenção de arma proibida".

"O crime foi cometido quando a vítima circulava na Estação de Metro das Laranjeiras, tendo sido violentamente agredido e produzidas lesões graves, através do uso de uma arma branca, das quais veio a resultar a sua morte", lê-se na nota.

A PJ refere ainda as investigações decorreram em colaboração com a PSP e a Administração do Metro de Lisboa e que o rápido resultado obtido "permitem tranquilizar a comunidade, atendendo à gravidade referencial dos factos e ao enorme alarme social suscitado, especialmente na cidade de Lisboa".

Ainda segundo a nota, a investigação vai continuar.

A TVI avançava esta quinta-feira que a vítima mortal residia no bairro da Cova da Moura, na Amadora, e que dois dos suspeitos são jovens do bairro vizinho do Casal da Mira.





[noticia atualizada às 12h06]