Maternidade de Coimbra. Decisão é “errada”, diz Cidadãos por Coimbra

Recordando que sempre defendeu a construção de uma nova maternidade, o CpC realçou que a urgência da sua instalação "agravou-se muito" nos últimos três anos, considerando "lamentável que não tenham sido anunciadas as medidas de emergência para os três anos em que as atuais maternidades terão que continuar a assegurar as respostas às grávidas e aos recém-nascidos".

O comunicado surge depois do anúncio conjunto na terça-feira, feito pelo presidente do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), Carlos Santos, e pelo novo presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, um dia depois de ter tomado posse, numa decisão que já tinha sido comunicada pelo Governo ao Hospital em agosto, mas que só se tornou pública agora devido às eleições autárquicas.

A concelhia do PS de Coimbra congratula-se com o anúncio da construção da nova maternidade, mas manifestou a sua preocupação por ter sido escolhida a zona já “sobrecarregada” dos Hospitais da Universidade.

A nova maternidade de Coimbra vai ser construída no polo dos Hospitais da Universidade, anunciou na terça-feira o presidente do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), Carlos Santos.

No entanto, o PS – que defendia a instalação da nova maternidade no Hospital dos Covões – manifestou “a sua preocupação por, após sucessivas propostas de implantação dentro do campus hospitalar dos HUC” pelo Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), ter-se optado por “uma localização específica, sem a existência de projetos de arquitetura ou de qualquer pedido de licenciamento para a sua implantação ou revalorização urbana desse campus hospitalar”.

A decisão resume-se “à implantação de mais um edifício em zona urbana sobrecarregada, sem perspetivas de requalificação do campus do HUC, sem articulação com os estudos de acessibilidade e mobilidade para a Praceta Mota Pinto e ligação à circular interna e sem articulação concreta com o projeto MetroBus e respetiva paragem no interior do campus do HUC até ao Hospital Pediátrico”.

A concelhia salienta que não se conhece “qualquer reformulação dos espaços exteriores, designadamente ligações aéreas inter-edifícios e acessibilidade pedonal, viária e de estacionamento”.

Na nota de imprensa, o PS de Coimbra recorda que defendia a construção da nova maternidade no Hospital dos Covões, desde que este fosse “considerado e valorizado como hospital central”, tal como era até à fusão com os HUC, em 2011.

O anúncio de serviços complementares nos Covões, tal como foi feito na terça-feira, “não constitui a valorização de um verdadeiro hospital”, sustenta o PS, realçando que não ficam garantidos “os serviços de internamento especializados” ou um serviço de urgência polivalente.