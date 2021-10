Urgências pediátricas no limite? "Há serviços que estão a segurar as coisas pelas pontas"

A Ordem dos Médicos alerta que a falta de resposta por parte dos centros de saúde está a levar a que várias famílias recorram diretamente às urgências pediátricas hospitalares.

Em declarações à Renascença, o presidente do colégio da especialidade de Pediatria, Jorge Amil Dias, reconhece que há unidades hospitalares que estão a sentir dificuldades na gestão das urgências pediátricas, mas garante que, para já, não estamos perante um cenário generalizado.

E dá exemplos: "o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve e o Hospital de Leiria", que são recorrentemente referidos como hospitais com falta de recursos humanos e cujos serviços "estão a segurar as coisas pelas pontas, porque há um recurso mais frequente às urgências dos hospitais, porque os centros de saúde e os médicos de família estão ocupados com vários outros doentes, nomeadamente com doentes infetados por Covid-19".

Na última semana assistiu-se a uma tendência evolutiva do número de casos de infeção pelo novo coronavírus e esta segunda-feira, tanto o valor de incidência como o índice de transmissibilidade (Rt) voltaram a subir em relação a sexta-feira.

Questionado sobre se estes dados revelam uma possível trajetória preocupante que, tal como no passado, possa deixar a resposta do SNS no limiar da rutura, o presidente do colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos recusa "fazer futurologia", mas avisa que as dificuldades sentidas noutros invernos, seguramente vão repetir-se.

"Esperemos que a questão da Covid não venha complicar as contas, mas vejo o futuro próximo com grande dificuldade, porque há um espaço importante a cobrir com recursos médicos que estão a faltar no SNS", diz.

Por agora, Jorge Amil Dias diz não ter conhecimento de que as síndromes virais pediátricas, típicos do outono, sejam mais graves, mas reconhece que os sucessivos confinamentos do último ano e meio, provocados pela pandemia, atrasaram a exposição das crianças aos testes de imunidade, designadamente nos infantários, onde as infeções do trato respiratório, apesar de não serem graves, transmitem-se com grande facilidade.