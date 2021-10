"Queremos avançar para a negociação". Fenprof está à porta do Ministério da Educação

Os principais aspetos apontados por Mário Nogueira, nesta terça-feira, como prioritários são: a negociação da revisão do regime de concursos , que está agendada para arrancar este mês; a carreira dos professores ; horários de trabalho e o envelhecimento da profissão .

Depois de vários pedidos de reuniões, ao longo de ano e meio, a Fenprof decidiu apresentar-se no Ministério . "Não há uma resposta do Ministério da Educação. Temos um ministro que é incapaz de ouvir os outros", criticou Mário Nogueira, defendendo que "o ministro não pode continuar em silêncio", nem "assistir impávido à fuga de professores profissionalizados e dos jovens para esta profissão".

Cerca de duas dezenas de representantes da Fenprof entraram nas instalações para pedir a marcação de uma reunião com o ministro Tiago Brandão Rodrigues ou com a secretária de Estado, Inês Ramirez, para que possam ser iniciadas negociações de assuntos que consideram estruturantes para o presente e futuro das escolas.

"Não queremos resolver os problemas todos agora, nem todos para o ano", mas "queremos que o ministro se sente, como responsável político que é, e que dialogue para avançarmos para a negociação", disse aos jornalistas o secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof), Mário Nogueira, à porta das instalações do Ministério da Educação, onde estão concentrados desde as 11h00.

Representantes da Fenprof estão nesta terça-feira concentrados junto ao Ministério da Educação, em Lisboa, para exigir a convocação de uma reunião para retomar conversações com a tutela, acusando o ministro de silêncio e "assistir impávido" à falta de professores.

Entre as principais reivindicações, a estrutura si(...)

As vagas para progressão na carreira, "que está a impedir quase cinco mil professores de progredir" e as regras de avaliação de desempenho são outros dos assuntos que gostavam de discutir com a tutela, de quem esperavam " pelo menos a disponibilidade para ver como é que se poderia tornar mais justo".

Um OE sem melhorias para os docentes

Sobre a proposta do Governo de Orçamento do Estado (OE) para 2022, Mário Nogueira considerou que não traz qualquer "medida que possa alterar" o atual estado da Educação.

"Um OE que ignora olimpicamente os professores e que passa ao lado dos problemas das escolas qualquer aspeto que lá seja integrado é sempre útil, porque este é um OE que para a Educação é absolutamente inútil. O que também é inútil para a Educação é o ministro que nós temos, porque não dialoga, não negocia, não tem propostas. Em muitos aspetos, ficamos com dúvidas se tem competência, capacidade e conhecimentos para o cargo que ocupa, apesar de o ocupar há muito tempo", acusou o secretário-geral da Fenprof.

Em concreto, Mário Nogueira criticou que a proposta de OE não tenha medidas para combater a precariedade, "que continua a afetar muitos professores", lembrando que "há professores que trabalham com contratos a prazo há mais de 10 anos" e o "OE não traz nada sobre isso", lamentou.