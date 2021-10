Nova maternidade de Coimbra vai ser construída nos Hospitais da Universidade

A nova maternidade de Coimbra vai ser construída no polo dos Hospitais da Universidade, anunciou esta terça-feira o presidente do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), Carlos Santos.

O anúncio da construção da nova maternidade (serviços de obstetrícia e neonatologia) decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Coimbra, numa cerimónia que juntou o presidente do CHUC e o novo presidente do município, José Manuel Silva, que tomou posse na segunda-feira.

O local “é, como não poderia deixar de ser,” e como a administração do CHUC sempre defendeu, na “ligação física a uma unidade hospitalar que assegure o apoio perinatal altamente diferenciado e essa unidade são os HUC [Hospitais da Universidade de Coimbra]”, afirmou Carlos Santos.