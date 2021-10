Inquérito-piloto do INE quer saber etnia e religião dos lisboetas

O Instituto Nacional de Estatística quer saber como é vivem as populações de algumas freguesias da Área Metropolitana de Lisboa e muito especialmente, quem são, em que grupos étnicos se incluem, a religião que professam e se se sentem ou não discriminadas.

Trata-se de um inquérito-piloto que avança depois do INE ter decidido não incluir nos censos 2021 uma pergunta sobre a origem étnico-racial dos cidadãos.

É um questionário extenso, que decorre desde segunda-feira e se prolonga até ao fim de janeiro de 2022. Todas as pessoas contactadas pelo INE são obrigadas, por lei, a responder.

O inquérito é composto por cerca de 130 perguntas e serão abrangidos alguns residentes na União de Freguesias de Cascais e Estoril, Alvalade, Avenidas Novas, União de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, União de Freguesias de Agualva e Mira-Sintra, Águas Livres, União de Freguesias de Póvoa de Santo Adrião, Olival Basto e Amora.

O INE quer saber onde, como e com quem vivem. Mas sobretudo quer saber que nacionalidade têm e no caso de serem imigrantes, quando vieram – ou os seus antepassados –, porquê, e se já têm nacionalidade portuguesa ou dupla nacionalidade. Se não a pediram, porquê?

Face à polémica gerada com a não inclusão de uma pergunta sobre as origens étnico-religiosas dos residentes nos Censos 2021, o INE assumiu que essa era uma questão que teria de ser tratada separadamente. Por enquanto, em inquérito-piloto, cujos resultados não serão públicos – como acontece em todos os inquéritos piloto que faz, sublinha fonte do organismo de estatística nacional. Esta é, explica, uma experiência para afinar metodologias.

O inquérito quer saber em que grupo a pessoa se inclui: asiático, branco, negro, cigano, origem ou pertença mista. Também pode não se rever em nenhum destes grupos e terá de explicar porquê e em que outro se incluiria. Será também questionada em relação à religião e se é, ou não, praticante.

O inquérito pede que a pessoa se defina através de três características e como é que, na sua opinião, as outras pessoas o caracterizam.

O documento, que é muito extenso, também questiona se a pessoa já se sentiu discriminada, quando e como é que aconteceu, e aponta algumas causas, como a idade, sexo, escolaridade, ser migrante, cor da pele, orientação sexual, forma de vestir, classe social ou opiniões políticas. Pretende-se ainda saber em que circunstâncias é que a pessoa foi discriminada, se contactou as autoridades policiais ou outras ou porque não o fez. Para todas as questões são apontadas sempre diversas hipóteses de resposta.

O inquérito-piloto do INE pretende também apurar se a pessoa pensa que em Portugal há discriminação com base na origem étnica ou religiosa e, ainda, se também já assumiu alguma atitude discriminatória.

Em quase todas as questões os inquiridos podem apontar uma alternativa, dizer que não sabem ou preferir não responder.