Hells Angels. Mário Machado diz ter ouvido "rumor de que algo não estava bem" antes de ataque

O ativista de extrema-direita Mário Machado, visado num ataque do grupo 'motard' Hell´s Angels em 2018 por pertencer ao grupo rival Los Bandidos, revelou esta terça-feira que três semanas antes do incidente ouviu "um rumor de que algo não estava bem".

Mário Machado falava como assistente (colaborador da acusação) no julgamento em que 89 arguidos ligados ao grupo Hell´s Angels respondem por crimes como associação criminosa, tentativa de homicídio qualificado agravado pelo uso de arma, ofensa à integridade física, extorsão, roubo, tráfico de droga e posse de armas e munições, após terem invadido e agredido, em março de 2018, elementos do "Los Bandidos" que almoçavam num restaurante no Prior Velho.

Mário Machado, também conhecido por liderar o movimento nacionalista Nova Ordem Social e que era o principal alvo do ataque dos Hell´s Angels, escapou por pouco à investida violenta do grupo 'motard' porque chegou tarde ao almoço, numa altura em que as agressões já tinham ocorrido e a polícia tinha sido chamada ao local.

Esta terça-feira, em sede de julgamento, perante o coletivo presidido por Sara Pina Cabral, Mário Machado começou por revelar que há cerca de 20 anos foi convidado a integrar os Hell´s Angels em Portugal, através de um membro do "capítulo de Hamburgo", Alemanha.

Mário Machado admitiu ter pertencido, durante cerca de um ano, ao grupo Bloody Devils - considerado o embrião dos Hell´s Angels em Portugal -, mas que resolveu sair por questões ideológicas, evitando entrar em pormenores por causa da vida privada das pessoas.

Apesar da insistência da juíza em saber mais pormenores, Mário Machado referiu que teve a ver com as suas convições nacionalistas, mas novamente sem aprofundar muito as divergências que o levaram a abandonar o grupo 'motard', esclarecendo que não era obrigatório ter moto para aderir à organização.

Em resposta ao coletivo de juízes, esclareceu igualmente que em 2013, quando se encontrava detido, foi convidado para formar "Los Bandidos", mas sublinhou não ter ideia de qual seria a finalidade do grupo 'motard', para além daquilo que conhecia da internet, e evitou fornecer a localização exata da sede do grupo, dizendo apenas que era na zona de Sintra.