Grupo de municípios contra alteração da idade para assistir a touradas

Em comunicado, a Secção de Municípios com Atividade Tauromáquica da Associação Nacional de Municípios (ANMP) recorda que a tauromaquia é "reconhecidamente uma atividade cultural", estabelecida na lei, como "parte integrante do património da cultura popular portuguesa".

Os municípios com atividade taurina manifestaram-se hoje contra a alteração da idade para assistir a touradas, de 12 para 16 anos, com "profundo desagrado" em relação às "sucessivas e infundadas" tentativas políticas de "condicionar" aquela atividade.

Ao Estado, recordam ainda, "compete promover" o livre acesso a toda e qualquer atividade cultural, "não impondo regras proibitivas" que "limitem" a liberdade de escolha dos cidadãos à fruição e criação cultural, "muito menos deliberar em função das vontades de uma pequena minoria" de cidadãos, permitindo a "imposição" de uma "ditadura de gostos" sobre a "vontade expressa" de uma "larga maioria" dos portugueses.

A idade mínima para assistir a uma tourada em Portugal vai passar de 12 para 16 anos, decidiu na quinta-feira o Conselho de Ministros.

Esta medida surge na sequência do relatório do Comité dos Direitos da Criança das Nações Unidas de 27 de setembro de 2019, que defende o aumento da idade mínima para assistir a espetáculos tauromáquicos em Portugal", explicou o Governo no comunicado com as decisões tomadas naquele dia.

Os 16 anos são também a idade mínima para "o acesso e exercício das atividades de artista tauromáquico e de auxiliar de espetáculo tauromáquico", acrescentou o Governo no comunicado.

O Comité das Nações Unidas para os Direitos das Crianças tinha recomendado a Portugal a alteração da idade mínima para assistir a touradas para os 18 anos.