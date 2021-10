Covid-19. ​Surto em lar de Proença-a-Nova com 53 infetados e uma vítima mortal

Há um surto de Covid-19 numa residência para idosos em Proença-a-Nova. Segundo informações da autarquia, os casos começaram a surgir na semana passada e, neste momento, há registo de 53 infetados, 46 utentes e sete funcionários.



Há a lamentar ainda um óbito, o de um utente que tinha comorbilidades.

Os três internados "não inspiram cuidados de maior" e "estão estáveis", diz à Renascença o presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo.

Ainda segundo a mesma fonte, há mais três casos na comunidade e 20 em vigilância.

João Lobo refere que os utentes do lar, apesar da situação, "estão relativamente tranquilos". "Provoca sempre ansiedade", reconhece, também devido ao facto de "ficarem novamente privados do contacto com as visitas", o que "causa instabilidade do ponto de vista emocinal, mas ainda assim, de forma relativamente tranquila", assegura.

Segundo fonte da Câmara Municipal, esta terça-feira de manhã foram realizados novos testes, cujos resultados só devem ser conhecidos ao fim do dia.



Todos os infetados tinham esquema vacinal completo e os utentes preparavam-se para receber a terceira dose contra a Covid-19, processo que agora fica suspenso dada a existência do surto.