Covid-19. Polícia Judiciária tem mais de 100 inquéritos sobre vacinação

A Polícia Judiciária (PJ) tem 169 inquéritos crime em investigação, devido a irregularidades detetadas no plano de vacinação contra a Covid-19, adiantou esta terça-feira, o Jornal de Notícias (JN).

A maioria das suspeitas detetadas foram comunicadas ao Ministério Público (MP).

Várias traduziram-se em acusações formais, enquanto outeras foram arquivadas.

A PJ ainda está a realizar diligências e a ouvir testemunhas e arguidos de norte a sul do País, segundo o JN.

Em causa estão suspeitas de crimes de abuso de poder, peculato ou recebimento indevido de vantagem, que poderão ter sido cometido na escolha de pessoas a quem foram administradas sobras de vacinas ou foram indevidamente incluídos em grupos prioritários.



Há vários casos, inicialmente sinalizados como suspeitos, em que não foi detetada matéria criminal.



As várias irregularidades que vieram a públicos nas primeiras semanas do processo nacional de vacinação levaram à demissão do coordenador da "task-force" da altura, Francisco Ramos.