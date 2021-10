Aristides no Panteão. "Não há etnias ou religiões que sejam umas mais do que outras", diz Marcelo

O Presidente da República defendeu hoje que "não há raças, etnias, religiões, culturas, civilizações que sejam umas mais do que outras", salientando que as entradas no Panteão Nacional em democracia, nomeadamente de mulheres, expressam a diversidade da sociedade portuguesa.

Marcelo Rebelo de Sousa discursava na cerimónia de concessão de honras de Panteão Nacional, que decorreu hoje, em Lisboa, ao antigo cônsul português em Bordéus Aristides de Sousa Mendes, que salvou milhares de judeus e outros refugiados do regime nazi durante a II Guerra Mundial.

"Recordando-nos, nas palavras de Paulo, que não há judeu nem romano nem grego nem outros mais. Isto é, não há raças, etnias, religiões, culturas, civilizações que sejam umas mais do que outras, e que não mereçam todas e todos o mesmo respeito da dignidade da pessoa, da sua indestrutível natureza, da sua inexpugnável diferença", defendeu.

"Que se sucedam ou não os modismos de cada época, os valores essenciais não mudam: essa justiça natural que nenhuma lei ou ordem iníquas de uma ditadura ou de um ditador podem apagar", vincou o Presidente da República.