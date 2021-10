R continua a subir em dia com mais três mortos e 291 infetados com Covid-19

Veja também:

Nas últimas 24 horas Portugal registou mais três mortos e 291 infetados com Covid-19. Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, o valor do R(t) voltou a aumentar, estando agora a 1,01 a nível nacional. Na passada sexta-feira, este valor estava no 1.

A incidência também aumenta ligeiramente de 84,2 casos por 100 mil habitantes para 84,3.

O número de casos ativos recuou 104 casos, para 30.205. Em sentido contrário, o número de internados subiu para 312, mais 17, dos quais 62 em cuidados intensivos (mais um).

As três vítimas mortais tinham todas mais de 80 anos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a zona do país com mais casos (102), seguido do Norte com 93, o Centro 31, o Alentejo 22 e o Algarve com 16. Já nas regiões autónomas, os Açores têm 22 novos casos e a Madeira cinco.

A faixa entre os 20 e 29 é a que regista um maior aumento, com 52 casos, seguida da faixa entre os 40 e os 49 anos, com 49 novos casos e a faixa entre os 30 e os 39 anos com 48 casos.

Desde o início da pandemia, Portugal registou 1.080.097 casos da doença, dos quais 18.100 pessoas morreram e 1.031.792 conseguiram recuperar.