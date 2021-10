Pandemia "piorou brutalmente" panorama dos sem-abrigo em Portugal, diz Marcelo

O Presidente da República alertou nesta segunda-feira que a pandemia de Covid-19 "piorou brutalmente" o panorama dos sem-abrigo em Portugal, apesar da recuperação já registada, e salientou o papel que a comunicação social desempenha para alertar e dar esperança.

"O esforço [de retirar os sem-abrigo das ruas] que eu até tinha apontado para 2023, a crise da pandemia veio estragar as contas, porque piorou brutalmente o panorama. O que havia antes piorou muitíssimo nestes dois anos e [apesar da] recuperação, que já houve, ainda não estamos nos números anteriores à pandemia, ainda estamos acima", frisou Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado falava durante uma visita à casa de Manuel Fernandes, antigo sem-abrigo que viveu debaixo de uma ponte no Porto, e que, após a sua situação ter sido tornada pública e ter recebido inclusive a visita do Presidente da República, viu ser-lhe encontrada uma solução, vivendo desde dezembro de 2020 numa habitação na freguesia da Campanhã, no Porto.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, o caso de Manuel Fernandes é "um bom exemplo" do papel da comunicação social para alertar para casos semelhantes, e importante porque "dá esperança".

"Às vezes, pode ser uma esperança enganadora, mas dá a esperança a muitos outros e responsabiliza aqueles devem ser responsabilizados", apontou.

O papel da comunicação social

O Presidente da República destacou que a comunicação social deve "cobrir em permanência estes problemas e dramas sociais" para depois as autarquias e associações poderem intervir.

"Isto é um exemplo da luta dele [Manuel Fernandes], do papel da comunicação social e daquilo que se deseja, não para uma pessoa, mas para milhares de pessoas. Isso passa pelo plano nacional, passa pelo papel das Câmaras e das freguesias, mas as Câmaras é que têm de ter, conjuntamente com o Estado, políticas de habitação", vincou.

Marcelo Rebelou de Sousa referiu que sem uma casa, para depois começar a frequentar cursos de formação e refazer a vida, é "muito difícil sair da rua".