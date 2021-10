Creches privadas preocupadas com proposta de alargamento da rede pública

Ainda não são conhecidas as datas para as reuniões entre o Governo e os partidos à esquerda do PS, para nova ronda de negociações com vista à aprovação do Orçamento do Estado para o próximo ano.

Atualmente, só famílias nos dois primeiros escalões da IRS tem direito a creches gratuitas, mas os comunistas querem o alargamento da rede pública. Contudo, esta proposta faz crescer os receios das creches privadas.

Apostando na antecipação, a Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos Privados fez chegar ao Governo uma proposta que “pretende criar uma rede nacional de creches e jardins de infância, que fossem gratuitos ou tendencialmente gratuito e que fossem acessíveis a todas as crianças dos zero aos seis anos. E a nossa intenção é que esta rede integre todos os equipamentos licenciados, quer fossem públicos, privados ou do sector social.”

O objetivo, diz Susana Batista, é evitar novos investimentos e ao mesmo tempo travar o encerramento de instituições privadas. “Existem já muitas creches e jardins de infância privados que fecharam, principalmente na sequência da pandemia, porque perderam muitos alunos. Se forem construir novos equipamentos, mais vão fechar. Isso não faz sentido para nós. Vamos encarecer o erário público com a construção de novos equipamentos, quando já existem muitas vagas disponíveis no setor privado”

Defende que as crianças devem ser apoiadas independentemente do tipo de estabelecimento que frequentem, mas Apesar dos insistentes pedidos ainda não tiveram resposta do Governo.

“Já escrevemos várias cartas para a Segurança Social, para o Governo, primeiro ministro, Assembleia da República. Já fizemos petições na internet. Infelizmente não tivemos qualquer resposta, nem há nenhuma reunião marcada, apesar de já ter sido pedida. Não conseguimos que o Governo nos oiça”.

A presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos Privados receia que o destino de muitas creches privadas já esteja traçado, numa altura em que há instituições que já não conseguiram sobreviver à pandemia.

A Renascença questionou o ministério de Ana Mendes Godinho, que confirmou ter recebido a proposta relativa à criação de uma Rede Nacional de Creches e jardins de infância gratuitos, mas nada disse sobre o papel do sector privado no futuro desta rede.