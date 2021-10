Arranca vacinação simultânea contra gripe e novo coronavírus

A administração em simultâneo das vacinas contra a gripe e a Covid-19 arranca esta segunda-feira em Portugal continental. A Direção-Geral da Saúde (DGS) prevê vacinar cerca de dois milhões de pessoas nessa modalidade.

Os utentes devem aguardar para serem contactados, pois são os serviços de saúde que propõem data e local de vacinação.

A diretora-geral da Saúde Graça Freitas garantiu, na sexta-feira, que está "tudo preparado" para a coadministração das duas vacinas a pessoas com 65 ou mais anos a partir de hoje, uma prática realizada em Portugal e no mundo, no âmbito dos programas nacionais de vacinação, que visa otimizar os esquemas vacinais recomendados.



Os utentes que não queiram receber as duas vacinas no mesmo dia, podem optar pela administração das vacinas em dias separados.

A DGS avançou que os dados disponíveis analisados pela Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, que incluem os resultados da reunião do grupo de peritos da Organização Mundial da Saúde em matéria de vacinação, mostram que existe um perfil de segurança aceitável após a toma das duas vacinas.

Além disso, a informação disponível sugere a manutenção da eficácia de ambas as vacinas, uma vez que, até à data, não existe evidência de alteração da resposta imunológica.

A administração da terceira dose da vacina contra a Covid-19 está a decorrer em Portugal, com prioridade aos idosos com 80 e mais anos e utentes de lares e de cuidados continuados e abrangendo, nesta fase, as pessoas com 65 ou mais anos.