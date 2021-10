Ala pediátrica do Hospital de S. João começa a receber crianças em novembro

A ala pediátrica do Hospital de São João deve começar a receber crianças em novembro, avançou hoje o presidente do Conselho de Administração, Fernando Araújo, destacando que a obra cumpriu "com o tempo e com o orçamento".

"Temos previsto acabar as obras no final do ano, acho que vamos conseguir antes. Em novembro já vamos ter aqui as crianças", adiantou o responsável.

O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João falava aos jornalistas depois de uma visita do presidente do Conselho Económico e Social (CES), Francisco Assis, àquele espaço.

"Vamos cumprir com o tempo e com o orçamento. Acho isso muito importante como sinal, do ponto de vista público, de cumprir com uma promessa feita há dois anos nesse sentido", disse Fernando Araújo.

O administrador referiu ainda que, "para os doentes, crianças, pais das crianças, e para os profissionais, é uma alegria ver finalmente este projeto concluído".

Para Francisco Assis, aquela empreitada é "uma grande transformação, um investimento de 25 milhões de euros", mas, "mais importante do que o valor, é que significa uma resposta a uma necessidade da região".

O presidente do CES referiu que aquele hospital, "de todos os hospitais centrais, é aquele que tem, de longe, os custos por doente mais baixos, o que significa que tem a melhor produtividade, isto é, o que responde com menos custos às necessidades das populações", elogiando o "nível de gestão muito qualificado".