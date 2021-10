Portugueses estão a comer o dobro, nutricionistas pedem ação do Governo

A Ordem dos Nutricionistas alertou, esta sexta-feira, que os portugueses estão a comer o dobro do necessário e de forma desequilibrada, depois de serem conhecidos os resultados da “Balança Alimentar 2016-2020”, pedindo ação urgente ao Governo.

"Dados alarmantes revelam que as disponibilidades para consumo da maioria dos alimentos apresentaram variações negativas em 2020, ano marcado pela pandemia Covid-19″, adianta a entidade.



De acordo com a Ordem dos Nutricionistas, o estudo do Instituto Nacional de Estatística (INE) conclui que o aporte calórico médio diário aumentou face à última análise (2012-2015) e que “representa duas vezes o valor recomendado para um adulto com um peso médio saudável”.

“A Ordem dos Nutricionistas considera os dados “assustadores” e pede ação urgente ao Governo, exigindo que a política interministerial de promoção de uma alimentação saudável tenha mais ritmo e intensidade para acabar com as escolhas erradas que têm resultados nefastos para a saúde dos portugueses”, realça em comunicado.

Ainda assim, do período analisado, a Ordem dos Nutricionistas salienta a redução de consumo de refrigerantes e o reforço da liderança do consumo de água.

“Como vemos as medidas intencionalmente desenhadas para combater os problemas baseadas na evidência científica são efetivas. Estes tipos de medidas podem e devem ser intensificados pela Assembleia da República e pelo Governo, a quem se exigem ações imediatas pela saúde de todos nós”, reforça a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento.