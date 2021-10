Incêndios de outubro. “Houve uma total falta de gestão dos dinheiros públicos”

E mais. “Existem obras que foram feitas na parte da habitação que nunca foram concluídas e as pessoas tiveram de pagar a água e a luz do seu bolso, quando isso não estava previsto – o que estava previsto era ser a CCDR a assumir”.

“Estes concelhos todos afetados pelos incêndios de outubro, se fizermos bem a contas, exportam mais de 2000% do que aquilo que compram, porque têm uma capacidade exportadora enorme e na balança comercial do país são interessantes, porque trazem riqueza – quando temos concelhos que compram mais do que o que vendem. Nós aqui é ao contrário. Portanto, o país tem de ser repensado num todo, porque é muito pequeno, é fácil”, defende.

O incêndio de 15 de outubro de 2017 atingiu perto de 40 municípios, sobretudo no Centro do país. Além das vítimas, foram destruídas pelo fogo mais de 800 casas de primeira habitação e perto de 500 empresas.

Nestas declarações à Renascença, o representante do Movimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões critica a “balança de apoios para muito investimento no litoral, muitos investimentos grandes em zonas que já têm muito investimento” sem haver “investimento no interior e nas ligações para o interior para que as pessoas possam ir mudando e equilibrar o país”.

Os incêndios destruíram 220 mil hectares de território, dos quais 190 mil de floresta.