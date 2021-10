Covid-19. Surto em escola de Penedono com 29 infetados

Veja também:

Mais de 100 pessoas estão em isolamento profilático em Penedono, distrito de Viseu, depois de ter sido detetado um surto de Covid-19 no agrupamento de escolas.

Segundo o Jornal do Centro, há registo de 29 infetados com Covid-19: 25 alunos, dois professores e dois auxiliares.

Na página de Facebook do agrupamento escolar, a direção informa que estão em isolamento turmas do 1.º ciclo e todas as turmas do 2.º e 3.º ciclos por falta de recursos humanos, pois “os professores que lecionam nas turmas com casos positivos são os mesmos que lecionam nas restantes turmas”.

Em casa estão também 30 professores, o que obrigou a que as aulas passassem para o regime não presencial, pelo menos até ao próximo dia 22.

Os responsáveis apelam à “calma, tranquilidade e, sobretudo, confiança nas autoridades de saúde e no agrupamento”.

O Agrupamento de Escolas Álvaro Coutinho - O Magriço tem um universo de 189 alunos, entre 1.º e 3.º ciclos.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.071 pessoas e foram contabilizados 1.077.963 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.