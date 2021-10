Covid-19. Porque não terminou a exceção à libertação de presos? A culpa é do Parlamento

O Governo queria ter terminado com o regime excecional de flexibilização da execução das penas e das medidas de graça, no âmbito da pandemia de Covid-19, mas a revogação está nas mãos do Parlamento. O PS diz-se alinhado com os projetos de lei do PSD e do CDS, que há mais de três meses pedem o fim da lei.

A lei de abril de 2020 teve como objetivo evitar que a pandemia se propagasse dentro dos estabelecimentos prisionais. A ministra da Justiça afirmou, na altura, que a propagação do novo coronavírus nas cadeias funcionava “como um rastilho” e que um caso de Covid-19 em instalações prisionais podia numa semana contaminar 200 reclusos. A intenção do Governo era “evitar uma catástrofe”.

O regime excecional foi promulgado pelo Presidente da República menos de 24 horas depois de ter sido aprovada no Parlamento. Marcelo Rebelo de Sousa explicou a promulgação do decreto: “Atendendo a determinantes razões éticas, humanitárias e de saúde pública, assim como à recomendação das Nações Unidas e a apelos como o da Igreja Católica Portuguesa, que superam dúvidas suscitáveis por certas disposições do regime aprovado”.

A proposta do Governo que criou este regime excecional recebeu votos favoráveis do PS, BE, PCP e deputada não inscrita Joacine Katar-Moreira e os votos contra do PSD, CDS-PP, Iniciativa Liberal e Chega e a abstenção do PAN.

A Renascença confrontou o Presidência da República e da Assembleia da República sobre esta questão, mas não obteve até ao momento qualquer informação.