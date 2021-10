​Caso Meco. Juíza diz que jovens estavam na praxe de forma livre e sem medos

A sentença a que a Renascença teve acesso e que julgou improcedente pedido de indemnização dos pais dos seis jovens que morreram na praia do Meco, concluiu que vitimas foram para a praia do Meco de forma livre, sem medo ou códigos de silêncio e que não há matéria para responsabilizar o Dux João Gouveia e a Universidade Lusófona.



“Atenta a extensa prova produzida nos autos não resultou provado que os jovens apanhados pela onda na praia do Moinho de Baixo, Meco, estivessem nesse momento a ser alvo de uma praxe por parte de João Gouveia. Nem tão pouco resultou provado que os jovens ali tivessem sido conduzidos por ele e colocados na impossibilidade de resistir". É desta forma que a juíza do juízo cível de Setúbal começa a argumentação que sustenta o indeferimento da indemnização aos familiares das seis vitimas que morreram na praia do Meco, em dezembro de 2013.

A magistrada acrescenta que “resultou provado que eram jovens que estavam no COPA [Comissão Oficial da Praxe Académica], na praxe de forma livre, consciente e dedicada e por iniciativa própria. Sendo que essa dedicação não era fruto de medo, ou imposição de códigos de silêncio, não tendo nenhum dos amigos dos jovens referido que fosse algum deles influenciável ou permeável a qualquer imposição, pelo contrário foram definidos pelos seus amigos (que muito lhes queriam) como jovens responsáveis, jovens que sabiam o que queriam, organizados, no fim dos seus cursos e alguns a iniciarem a segunda fase de estudos, com o ingresso em mestrado, jovens com iniciativa, e daí que tivessem sobressaído entre os outros alunos e sido escolhidos como representantes dos seus cursos”, pode ler-se.