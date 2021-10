Boletim DGS. R volta a aumentar e regressa a 1

Olhando apenas para os cuidados intensivos, há agora 55 internados, menos um no espaço de 24 horas.

Nos hospitais estão internadas menos 20 pessoas em comparação com o dia de ontem, num total de 301 pacientes em enfermarias e unidades de cuidados intensivos.

O índice de transmissibilidade (Rt) é de 1 no conjunto do país e de 1 em Portugal continental.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 18.078 mortes, um milhão e 78 mil casos e um milhão e 30 mil recuperados.

Numa análise por regiões, Lisboa e Vale do Tejo (LVT) regista esta sexta-feira mais dois mortes e 230 novos casos, seguido do Norte com 226 infeções.

A região Centro contabiliza 171 casos e três vítimas mortais nas últimas 24 horas, o Alentejo tem mais duas mortes e 37 casos e o Algarve mais 62 infeções.

Nas regiões autónomas, os Açores têm mais 28casos e a Madeira mais 12.

A taxa de incidência nacional subiu é de 84,2 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes. No continente é de 84,4 casos.