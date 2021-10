Infarmed aprovou financiamento público para o medicamento mais caro do mundo

O Infarmed anunciou esta quinta-feira. a aprovação do financiamento público do medicamento Zolgensma, a ser usado no tratamento de crianças com atrofia muscular espinal.

Num comunicado enviado à Renascença, o Infarmed explica que trata-se de um medicamento cujo mecanismo de ação se encontra direcionado para a causa da doença, com um esquema de administração de dose única.

"A decisão de financiamento deste medicamento resulta de um processo de avaliação que analisou a sua mais valia para os doentes e o impacto na sustentabilidade do SNS", lê-se.