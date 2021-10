Gonçalo Amaral. O “medo” da justiça portuguesa e as “mentiras” da justiça alemã no caso Maddie

Gonçalo Amaral acusa o Ministério Público e a Polícia Judiciária de terem medo de investigar o desaparecimento de Madeleine McCann. De assistirem impávidos a uma violação da soberania nacional, aparentemente, com medo de chegarem a conclusões politicamente incorretas.

No dia em que o seu novo livro "Maddie - Basta de Mentiras" chega aos pontos de venda, o antigo inspetor da PJ, que liderou os primeiros meses de investigação, diz o que pensa da investigação alemã e volta a dizer que os pais da criança inglesa ainda têm muito que explicar sobre aquele dia 3 de maio de 2007.

Começamos esta conversa com o desafio para que responda à pergunta que colocou na capa do livro. 14 anos depois, por que razão não sabemos a verdade?

Por medo da Polícia e do Ministério Público português, não tenho dúvidas nenhumas quanto a isso.

Medo de quê?

Medo de uma investigação que não seja politicamente correta. As autoridades judiciais portuguesas parecem preferir que outros resolvam o assunto, e isso é uma abstenção dos seus deveres como órgão de soberania, em relação á nossa própria soberania. Portugal não se pode abster seja em que caso for, neste ou nos outros que parece que querem associar a este. A cooperação não pode levar a isto, e só há este tipo de cooperação, que não é cooperação nenhuma, porque o Ministério Publico e a Polícia Judiciária estão com medo, e preferem outra solução.