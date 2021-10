Vítimas de AVC e enfarte devem continuar a tomar aspirina todos os dias, alerta cardiologista

A toma diária de aspirina para prevenir ataques cardíacos está recomendada apenas para pessoas que já tenham sofrido eventos cardiovasculares, como AVC ou um enfarte, diz à Renascença o cardiologista Ricardo Fontes de Carvalho.

O esclarecimento surgiu esta quarta-feira, depois de especialistas norte-americanos terem desaconselhado a população com mais de 60 anos de ingerir aspirinas diariamente, tendo em conta os efeitos adversos como hemorragia interna.

Fontes de Carvalho reconhece que já recebeu telefonemas de pacientes seus "que não estão a perceber a mensagem", mas clarifica a conclusão a que os especialistas europeus já tinham chegado: "quem já teve um AVC ou um enfarte, deve continuar a fazer a aspirina. O que isto, no fundo, vem dizer é aquilo que os europeus já diziam: não faz sentido tomar a aspirina só por prevenção", remata o cardiologista do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia-Espinho e professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.