Prisões. Apenas 0,05% dos reclusos recusaram vacina contra a Covid-19

As cadeias portuguesas têm, nesta altura, uma taxa de vacinação completa de 91,28%. De acordo com informações da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), estão agora a ser vacinados “os reclusos que, por terem tido doença Covid não puderam, em tempo, ser vacinados e dos reclusos que, provindos da rua, entram no sistema prisional sem terem ainda sido vacinados”.

Questionada pela Renascença sobre a taxa de recusa dos reclusos em matéria de vacinação, a DGRSP indica que “é de 0,05%”. Nesta altura, no conjunto dos sistema prisional e tutelar educativo, há um único caso positivo à Covid 19 e respeitante a um trabalhador.

Na cadeia de Évora, onde esteve detido o antigo ministro e ex-administrador da CGD Armando Vara até à passada segunda-feira (dia 11), “a taxa de vacinação é de 100% e a taxa de ocupação do estabelecimento de 94,3%”.

Este não é um estabelecimento prisional (EP) sobrelotado ou com registo de casos de infeção com Covid-19 que levem à necessidade de medidas de contenção. Mesmo assim, o Tribunal Judicial da Comarca de Évora decidiu aplicar a Lei n.º 9/2020, de 10 de abril (Regime excecional de flexibilização da execução das penas e das medidas de graça, no âmbito da pandemia da doença Covid-19) – lei que permite a saída dos arguidos, mediante avaliação, sempre que faltem menos de dois anos para terminar a pena de prisão.

Lei excecional que permite saída de presos ainda vigora

Questionado pela Renascença, o Ministério da Justiça, liderado por Francisca Van Dunem, não esclarece porque se mantém em vigor esta lei de exceção criada por causa da pandemia e para melhor gerir a população prisional (que não terá registado qualquer vítima mortal por causa da Covid-19).

Não informa também quando está o Governo a pensar, em conjunto com a Assembleia da República, colocar fim a esta lei.