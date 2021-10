Marcelo quer aposta mútua nas instituições e nas famílias de acolhimento para que "ninguém fique para trás"

O Presidente da República apelou esta quarta-feira a uma aposta na institucionalização de crianças e jovens e também no caminho para famílias de acolhimento.

Falando nas novas instalações da Ajuda de Berço, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa apelou à existência de mais famílias de acolhimento e ao mesmo tempo pediu que a Segurança Social valorize as instituições de voluntários que acolhem crianças.



"Nenhuma dessas várias pistas anula as outras. É muito importante que haja uma aposta em mais famílias de acolhimento, com mais meios. Não é isso razão para a Segurança Social deixar de ver com apreço o testemunho e a obra das instituições que criaram verdadeiras famílias de acolhimento", defende.

"E porque não somos um Estado muito rico, teremos de conjungar as diversas dimensões, para que ninguém fique para trás", acrescenta, no discurso ouvido pela Renascença.

Uma sessão onde interveio também o Cardeal Patriarca de Lisboa que patrocinou as novas instalações da Ajuda de Berço.

Dom Manuel Clemente pede uma atitude de confiança em Deus que se traduza depois na paternidade e maternidade humanas.

"Nesta instituição, a confiança existe. E essa confiança mantém-se, porque aquilo que aqui se faz, é o que a Ajuda de Berço tem feito desde o início. Às vezes, ficamos bloqueados perante as tarefas, mas quando temos confiança em Deus, as coisas acontecem", afirma.