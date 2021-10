Incidência e R sobem, em dia com nove mortes e 828 casos de Covid-19

O índice de transmissibilidade (Rt) nacional subiu de 0,95 para 0,97 e o no continente aumentou de 0,95 para 0,98.

Portugal tem 30.004 casos ativos, são mais 197 no espaço de um dia.

Nos hospitais há 335 internados no conjunto das enfermarias e unidades de cuidados intensivos (UCI). São menos dez pessoas hospitalizadas.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 18.065 mortes, um milhão e 77 mil casos e um milhão e 29 mil recuperados.

Numa análise por regiões, Lisboa e Vale do Tejo (LVT) regista esta quarta-feira duas mortes e 310 novos casos de Covid-19.

O Norte tem mais uma morte e 236 infeções, o Centro um óbito e 167 casos, o Alentejo duas mortes e 50 casos e no Algarve dois óbitos e 60 infeções.

Nas regiões autónomas, os Açores registam esta quarta-feira uma morte e 10 casos.

Sobre a Madeira, a DGS refere que o relatório desta quarta-feira "reflete uma redução do número total de casos" na região, "por força da necessidade da transferência de nove casos para as respetivas regiões de ocorrência, tendo sido notificados quatro novos casos na RA da Madeira no dia em análise".

Evolução da Covid-19 em Portugal