Marcelo preocupado com menor participação das mulheres na política

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defende que as mulheres têm de fazer um esforço maior do que os homens para chegar a um objetivo, seja a cargos de chefia ou conseguir um rendimento melhor.

Na primeira iniciativa das "Mulheres de Coragem" promovida por Belém, Marcelo Rebelo de Sousa deu o exemplo da política, onde se verifica uma participação cada vez menor das mulheres, dando mesmo o exemplo do resultado das últimas eleições autárquicas.

“Diminuiu o número de presidentes de Câmara nestas eleições, mas o mais grave é que isto aconteceu, por exemplo, também nas eleições alemãs. Não aumentou o número de mulheres que se esperava”, alerta o chefe de Estado.

“Há aqui um compasso de espera, um recuo, na intervenção política das mulheres, nas lideranças políticas, sindicais, patronais. Hoje, por acaso, há uma secretária-geral da CGTP, uma confederação sindical, mas é uma exceção. Nas patronais não há mulheres na liderança, em muitas empresas não há”, sublinha.

Na intervenção que fez no Picadeiro Real, ao lado do Palácio de Belém, em Lisboa, o Presidente registou que sempre defendeu a existência de quotas de mulheres na política e na administração pública, mas mesmo o efeito das quotas não se tem refletido totalmente.

No dia em que os enfermeiros marcaram uma greve para novembro, Marcelo Rebelo de Sousa salienta, ainda, a dificuldade que as mulheres que trabalham nesta área têm para receber o rendimento mínimo.

“Há muitas mulheres que têm que ter várias vidas ao mesmo tempo, as enfermeiras por exemplo, em muitos casos para poderem ter o rendimento mínimo, não no sentido de salário mínimo ou rendimento mínimo, mas poderem ter aquilo que em princípio deveriam ter de uma só atividade profissional”, lamenta o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa deu depois a palavra a Carmen Garcia, enfermeira e escritora.

O Presidente irá assistir a esta sessão "Mulheres de Coragem" por turnos, com saídas e entradas, referindo que vai ao Palácio de Belém receber umas pessoas e depois volta para acompanhar o fim de uma iniciativa que conta com estudantes do ensino secundário de diversos pontos do país.