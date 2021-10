Assalto no Colombo. Foram roubados 100 mil euros em relógios de luxo

O assalto ocorreu a seguir ao almoço, pelas 14h30, e foi captado pelas câmaras de vigilância do centro.

Uma loja do centro comercial Colombo, em Lisboa, foi assaltada na tarde de segunda-feira por dois homens que conseguiram roubar, pelo menos, 100 mil euros em relógios de luxo.





A loja assaltada é a Boutique dos Relógios Plus, situada no piso 0. Um dos suspeitos tinha um capacete colocado e uma mochila de uma empresa de entregas. A montra foi partida com recurso a uma marreta e ambos os suspeitos fugiram.

O assalto está a ser investigado pela PSP, que esteve no local.

Não houve feridos ou outros danos materiais decorrentes do assalto.