Prisão preventiva para suspeito de agressão a jovem que morreu no Porto

Fica a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva o suspeito de agredir, no sábado à noite no Porto, um jovem que acabou por morrer no hospital.



A medida de coação mais pesada para o cidadãos de nacionalidade francesa foi decretada esta segunda-feira à noite pelo Tribunal de Instrução Criminal, avança a edição online do “Jornal de Notícias”.

Paulo Correia, o jovem de 23 anos espancando no sábado à noite no Porto, morreu esta segunda-feira no Hospital Santo António, revelou o Guifões Sport Clube, emblema que representou enquanto basquetebolista.



A PSP disse ao início da tarde que o suspeito de o ter espancado "foi intercetado e detido" e que iria ser presente ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto.



Sobre a vítima da agressão, a mesma fonte referiu que na altura em que o encontraram "ele estava inconsciente, inanimado na via pública e recebeu assistência médica no local com equipas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que depois o conduziu para o Hospital de Santo António".

O caso ocorreu na zona de Passos Manuel, na Baixa do Porto, cerca das 3h00 da madrugada de domingo, e embora a agressão não envolvesse armas de fogo, será a Polícia Judiciária, "à partida", a apurar os contornos do sucedido, com contornos de tentativa de homicídio.