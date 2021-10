Ordem acusa ministério de "incapacidade" para manter médicos nos SNS

"A OM reitera que, mesmo em cenário de grande dificuldade do SNS, continuará a fazer os possíveis para que a capacidade formativa não seja reduzida, mas insiste que o principal fator que limita esta capacidade está diretamente ligado à incapacidade do Ministério da Saúde (MS) em manter os médicos no sistema público e de fazer novas contratações", adiantou a instituição.



Esta posição da ordem liderada por Miguel Guimarães surge depois de o secretário de Estado Adjunto da Saúde ter dito no sábado à Lusa que é a OM quem define as vagas para a formação de especialistas e que aquelas ficam aquém das necessidades das instituições de saúde.

"A OM, de facto, tem feito um esforço por se aproximar daquilo que são as necessidades, neste momento. Mas se compararmos aquilo que são as vagas que são pedidas pelas instituições e aquilo que são as idoneidades específicas formativas que são dadas pelas ordens, desde sempre existiu um diferencial", afirmou Lacerda Sales.

Segundo o secretário de Estado, a ordem atribuiu sempre "idoneidades formativas inferiores àquelas que os serviços reportavam como as suas capacidades formativas".

Na resposta, a OM garantiu que "Portugal não tem um problema de formação médica ou da existência de qualquer barreira à formação", mas sim de "atratividade por inabilidade do poder político em ajustar-se à realidade do mercado de trabalho" na saúde.

"Se o Governo pretende reforçar o número de médicos especialistas no SNS tem de começar por investir no sistema público, criando condições atrativas para os jovens médicos e apostando numa verdadeira política de incentivos e na carreira médica", alertou a instituição.