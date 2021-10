Ação contra o Governo por causa de abacates

A Associação de Proteção e Regeneração de Ecossistemas (Regenerarte) intentou uma ação judicial urgente contra os ministérios da Coesão Territorial e do Ambiente num processo que envolve uma exploração de abacates em Lagos, no Algarve.

A Regenerarte adianta, em comunicado, que a ação, entregue na passada sexta-feira, tem como objetivos a defesa dos recursos hídricos e travar aquele projeto agrícola, dando seguimento à Declaração de Impacte Ambiental (DIA) desfavorável emitida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve.

“A ação, que é de intimação para a defesa de direitos, liberdades e garantias, com possibilidade de ser convolada em providência cautelar, corre termos na unidade orgânica 1 do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé (…)tendo sido intentada contra o Ministério da Coesão Territorial, o Ministério do Ambiente a da Ação Climática e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e tendo como contrainteressadas as empresas Frutineves, Lda. e Citago – Produção agrícola”, lê no comunicado.

Segundo os ambientalistas, desde o ‘chumbo’ ambiental, em abril, ao projeto da empresa Frutineves, “não se vislumbram ainda quaisquer alterações, mantendo-se a exploração em normal laboração com o consequente consumo de recursos hídricos públicos, essenciais, muito para além do permitido e do licenciado, e com o conhecimento das autoridades responsáveis”.

Em maio, a exploração em causa - que ocupa 128 hectares nas freguesias de Espiche e Barão de São João, no distrito de Faro -, foi alvo de um processo de contraordenação instaurado pela Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) na sequência da Declaração de Impacte Ambiental desfavorável da CCDR/Algarve.

A Regenerarte alega não ter tido, até agora, conhecimento de que a CCDR tenha “tomado qualquer medida no sentido de obrigar a parar a exploração ou a renaturalizar o espaço indevidamente utilizado”, o que significa que as autoridades “não mostraram ter tomado qualquer medida para impor as decisões que elas próprias tomaram”.